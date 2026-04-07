Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Verfolgungsfahrt, Brände, Unfälle, Kontrollen, Einbruch und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Güglingen: Zwei Festnahmen nach Verfolgungsfahrt

Ein 20-Jähriger flüchtete in der Nacht auf Freitag mit seinem VW Passat vor der Polizei. Der Mann wurde gegen 2 Uhr im Bereich der Maulbronnerstraße in Güglingen durch eine Streife gesichtet. Als er den Streifenwagen erkannte, bremste der 20-Jährige seinen Pkw ab, wendete und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Die Beamten folgten ihm mit Blaulicht. Der Flüchtende fuhr über Feld- und Wiesenwege, bis er im Waldstück zwischen Güglingen und Pfaffenhofen wieder auf eine geteerte Straße kam. Nach einigen Metern stoppte er den Passat, stieg aus und konnte festgenommen werden. Auch seine 21 Jahre alte Beifahrerin wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung des VWs wurden ein griffbereites Kleinkaliber-Gewehr, entsprechende Munition und Gegenstände, die unter das Anti-Doping-Gesetz fallen, aufgefunden. Ein Schnelltest beim 20-Jährigen zeigte eine Beeinflussung durch Kokain an, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neuenstadt am Kocher: Brand in Kellerraum

Feuerwehr und Polizei waren am Donnerstag in einem Gebäude in der Kurzmainzstraße in Neuenstadt-Stein im Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache kam es gegen 13 Uhr zu einem Brand und erheblicher Rauchentwicklung an einem Kühlschrank in einem Kellerabteil des Hauses. Dieser wurde jedoch durch eine über dem Brandherd liegende Wasserleitung, die durch die Hitze beschädigt wurde, wieder gelöscht. So konnte sich das Feuer nicht auf die nebenan befindlichen Kellerabteile verbreiten. Nachdem das Haus stark belüftet wurde, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Stadtgebiet Heilbronn: Erneute Kontrollen von Posern und Rasern

Am Osterwochenende fanden mehrmals Kontrollen statt, mit dem Ziel gegen Poser und Raser vorzugehen. Neben den präsidiumsweiten Kontrollen am "Carfriday" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6249357) waren auch in der Nacht auf Ostersonntag Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. Hierbei wurden zwischen 18 Uhr und 1 Uhr rund 30 Fahrzeug kontrolliert, die der Szene zuzuordnen waren. Dabei wurden 15 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht, sieben Meldungen an die Führerscheinstelle getätigt und zwei Platzverweise erteilt. Bei den Verstößen handelte es sich um nicht angepasste Geschwindigkeit, Erlöschen der Betriebserlaubnis, technische Veränderungen, Rotlicht- und Handverstöße.

Pfaffenhofen: Einbruch in Schule und Kindergarten

Das Polizeirevier Lauffen hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte am Osterwochenende in die Grund- und Gemeindeschule sowie den Kindergarten in Pfaffenhofen einbrachen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 10.30 Uhr am Samstag Zugang zu den Gebäuden in der Rodbachstraße. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und aus der Schule Bargeld entwendet. Aus dem Kindergarten wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden ist noch Unbekannt. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Heilbronn-Frankenbach: 3.000 Euro Schaden - Verursacher flüchtet

Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag einen geparkten Mercedes CLA 220 d beschädigte. Der Besitzer parkte seinen Pkw gegen 14.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße. Als er gegen 16 Uhr zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Vermutlich streifte der Verursacher den Mercedes beim Ein- oder Ausparken und sorgte so für einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeuge werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Beilstein: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit seiner KTM stürzte ein 60-Jähriger am Montagvormittag bei Beilstein. Der Mann war gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 2092 zwischen Prevorst und Gronau unterwegs. Zunächst kam er nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und in der Folge nach links über die Gegenspur von der Straße ab. Dort stürzte er über die Schutzplanke und kam im Grünstreifen zum Liegen. Das Motorrad wurde von der Schutzplanke abgewiesen und kam auf der Gegenspur zum Liegen. Aufgrund auslaufender Kühlflüssigkeit musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Kraftrad wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Drei Verletzt bei Unfall am Ostersonntag

Aus unbekannter Ursache kollidierte ein Opel Corsa am Sonntag gegen 13 Uhr mit einem an einer Ampel wartenden Fiat Ducato. Der 58-jährige Fahrer des Opels war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Neckarsulm auf der Friedrichstraße in Richtung Saarstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Binswanger Straße stand zu diesem Zeitpunkt der Klein-Lkw an der roten Ampel. Auf diesen fuhr der 58-Jährige von hinten auf, wodurch beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten. Der Opel fuhr daraufhin über eine Verkehrsinsel und gegen eine Ampel sowie ein Verkehrsschild, das durch den Aufprall gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Der Lkw kam in entgegengesetzter Richtung mittig der Kreuzung zum Stehen. Der Opel-Fahrer, dessen Beifahrerin sowie der 41 Jahre alte Fahrer des Fiats wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro und sie mussten abgeschleppt werden.

Bad Rappenau: Pkw überschlagen

Leichte Verletzungen erlitt ein 44-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag bei Bad Rappenau. Der Mann war gegen 1 Uhr auf der Landesstraße 549 mit seinem Seat Cupra Leon von Fürfeld kommend in Richtung Bad Rappenau unterwegs. Nach Angaben des Fahrers querte ein Wildtier die Fahrbahn, welchem er auswich. Dabei verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er mit seinem Seat auf die Schutzplanke auf und schlitterte über eine Strecke von rund 200 Metern darauf entlang. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam entgegen der Fahrtrichtung im Grünstreifen zum Stehen. Der 44-Jährige wurde daraufhin durch Ersthelfer aus seinem Pkw befreit. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt, da ein Alkoholtest mehr als 1,3 Promille ergab. Durch den Unfall entstand an der Schutzplanke, den abgetrennten Leitpfosten und angrenzenden Bäumen ein Schaden von rund 7.000. Der Schaden am Pkw wird auf rund 23.000 Euro geschätzt. Die Landestraße musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Heilbronn: Brand vor Nachtclub - 26-Jähriger festgenommen.

Am Sonntagabend kam es in einem Nachtclub in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein 26-Jähriger gegen 22:30 Uhr mehrere Stofflaken und Holzreste vor dem Gebäude in der Neckarsulmer Straße. Durch den Brand wurden zwei Eingangstüren beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Betreiberin konnte das Feuer selbständig löschen. Personen kam nicht zu Schaden. Bei der anschließenden Fahndung konnten Polizeibeamte einen 26-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Heilbronn: Mann schlägt auf Fahrzeuge ein

Am Freitagmorgen, gegen 4:50 Uhr, schlug ein Mann in der Bahnhofstraße in Heilbronn auf mehrere Fahrzeuge ein. Kriminalbeamte, die in einem angrenzenden Gebäude zu dieser Zeit ihren Dienst verrichteten, nahmen die Schläge wahr und konnten den 30-Jährigen festnehmen. Da sich der alkoholisierte Mann auch danach nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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