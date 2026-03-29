Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Verkehrsunfall auf der L361 - Zwei verletzte Personen

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Grevenbroich (ots)

Am Freitag, den 27.03., wurde die Feuerwehr Grevenbroich um 16:20 Uhr in den Stadtteil Hemmerden auf die L361 in Fahrtrichtung Glehn zu einem Verkehrsunfall alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Es war zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen. Ein Feuerwehrangehöriger, der sich zufällig an der Unfallstelle befand, hatte bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Kräfte Erste Hilfe geleistet und den Notruf abgesetzt.

Insgesamt waren zwei Personen an dem Unfall beteiligt. Eine Person wurde leicht verletzt, eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen. In enger Abstimmung mit dem Notarzt wurde die schwer verletzte Patientin unter Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät zügig und patientenschonend aus dem Fahrzeug befreit.

Die medizinische Versorgung erfolgte durch den Rettungsdienst. Anschließend wurden beide Patientinnen und Patienten in umliegende Krankenhäuser transportiert.

An dem Einsatz beteiligt waren die Einheiten Hemmerden, die als ersteintreffende Kräfte die Einsatzmaßnahmen einleiteten, sowie die Einheit Kapellen und die hauptamtliche Wache.

Nach Abschluss der feuerwehrtechnischen Maßnahmen übernahm das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Die Feuerwehr kann keine Angaben zur Schadenshöhe machen.

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