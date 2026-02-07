Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Fünf Verletzte bei Unfall in Grevenbroich - Ein Fahrer per Hubschrauber in Klinik geflogen

Grevenbroich (ots)

Grevenbroich - Auf der L116 bei Grevenbroich sind am Samstagvormittag (7. Februar) gegen 9.00 Uhr zwei Pkw miteinander kollidiert. Ein automatischer e‑Call-Notruf löste den Einsatz der Feuerwehr Grevenbroich und des Rettungsdienstes des Rhein-Kreises Neuss aus.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte zeigte sich laut Feuerwehr ein umfangreiches Schadensbild: In einem der beteiligten Fahrzeuge befanden sich vier Personen, im anderen ein einzelner Fahrer. Während vier Beteiligte leicht bis mittelschwer verletzt ihre Autos selbst verlassen konnten, war der Fahrer eines Pkw in seinem Wagen eingeschlossen. Einsatzkräfte der Grevenbroicher Feuerwehr - sowohl hauptamtliche Kräfte als auch Ehrenamtler der Einheit Gustorf/Gindorf - mussten ihn mit hydraulischem Gerät befreien.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der schwerer verletzte Fahrer mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen. Die anderen Verletzten kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Die Löscheinheit Stadtmitte stellte während des Einsatzes den Grundschutz für das übrige Stadtgebiet sicher.

Der Feuerwehreinsatz endete gegen 10.20 Uhr. Da die Polizei im Anschluss umfangreiche Unfallaufnahmen durchführte und Aufräumarbeiten notwendig waren, blieb die Landstraße 116 zunächst weiter voll gesperrt.

Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Feuerwehr keine Angaben.

