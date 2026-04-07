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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Waldenburg: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Freitag oder am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Waldenburg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07941/9300 bei der Polizei in Öhringen zu melden.

Künzelsau: Beim Ausparken Auto beschädigt - Geschädigter und mögliche Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall der sich am Donnerstag in der Claude-Monet-Straße in Künzelsau ereignet hat. Ein 77 Jahre alter Fahrer eines Mazda parkte gegen 07.40 Uhr aus und stieß herbei gegen ein anderes Auto, vermutlich gegen einen dunklen BMW. Zeugen und insbesondere der Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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