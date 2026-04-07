Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Wohnung in Mehrfamilienhaus durchsucht

In Hardheim verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, den 27. März, und diesen Montagnachmittag, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchten mehrere Schränke. Aus der Wohnung in der Immanuel-Kant-Straße wurden unter anderem Werkzeuge, Uhren, Taschenlampen, Ferngläser, Kleidungsstücke und eine Musikbox entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Immanuel-Kant-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Adelsheim: Fußgänger und Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall in Adelsheim wurden am Sonntagmittag gegen 12 Uhr ein 52 Jahre alter Fußgänger und ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt. In der Straße Krückerle wollte der 52-Jährige von seinem geparkten Fahrzeug aus, die Fahrbahn überqueren und übersah dabei offenbar den herannahenden Zweiradfahrer. Beide Beteiligten stürzten bei dem Zusammenstoß und erlitten schwere Kopfverletzungen. Der 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Walldürn: Mitsubishi und BMW kollidieren im Kreuzungsbereich

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmittag gegen 12:45 Uhr in Walldürn. Im Kreuzungsbereich der Wettersdorfer Straße und der Hebelstraße kollidierten der Mitsubishi eines 70-Jährigen und der BMW eines 26-Jährigen. Der Mitsubishi-Lenker wollte die Wettersdorfer Straße aus der Boschstraße kommend geradeaus in Richtung Hebelstraße überqueren und übersah dabei vermutlich den auf der Wettersdorfer Straße fahrenden BMW. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 68 Jahre alte Mitfahrerin im Mitsubishi leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Walldürn: VW überschlägt sich nach Kollision an Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13:50 Uhr bei Walldürn wurden zwei Menschen leicht verletzt. An der Kreuzung der Landesstraße 518 und der Kreisstraße 3913 kollidierte ein 61-Jähriger mit seinem VW mit dem Audi eines 24-Jährigen. Der VW Fahrer hatte beim Queren der Landesstraße offenbar den aus Richtung Miltenberg herannahenden Audi übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf eine Verkehrsinsel abgewiesen, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt. Der VW erlitt Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

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