Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Fahrzeug beschlagnahmt, Christus Figur beschädigt, Unfallflucht ohne Führerschein

Main-Tauber-Kreis (ots)

Külsheim: Zeugen nach Einbruch in Gärtnerei gesucht

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in eine Gärtnerei in Külsheim ein. In der Nacht von Mittwoch auf Gründonnerstag brachen die Einbrecher zwischen 23:30 Uhr und 6:30 Uhr ein Fenster eines Büroraums des Betriebs im Gärtnereiweg auf und verschafften sich darüber Zugang zum Gebäude. Im Inneren öffneten die Eindringlinge gewaltsam einen Tresor und entwendeten den Inhalt einer darin befindlichen Geldkassette. Die Unbekannten betraten zudem weitere Räume und durchwühlten diese, nahmen aber wohl keine weiteren Gegenstände an sich. Der am Gebäude und dem Tresor entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Tauberbischofsheim: Fahrzeug beschlagnahmt und vorgeführt

Beamte des Polizeireviers Wertheim beschlagnahmten am Ostersonntag einen BMW um diesen bei einem Gutachter vorzuführen. Der Besitzer des 318i wurde in den frühen Morgenstunden auf der Landesstraße 504 bei Tauberbischofsheim mit seinem Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der BMW viel lauter war, als die eigentlich zulässigen 83 Dezibel. Der Wagen wurde daraufhin zum Revier der Autobahnpolizei nach Distelhausen gebracht, wo eine Geräuschpegelmessung einen Wert von 98 Dezibel ergab. Bei einer eingehenderen Betrachtung des Autos fiel auf, dass der Mittelschalldämpfer angebohrt und dieser sowie der Endschalldämpfer mutmaßlich leergeräumt worden waren. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und am Dienstag einem Gutachter vorgeführt.

Bad Mergentheim: Verkehrsschild umgeknickt - Zeugenaufruf

Am Ostersonntag wurde in der Bad Mergentheimer Hölderlinstraße ein Verkehrszeichen umgeknickt. Das Schild, dass auf den Beginn des dortigen Radwegs markiert wurde zwischen 14 Uhr und 21:30 umgebogen. Es ist unklar ob das Verkehrszeichen mutwillig oder durch einen Verkehrsunfall abgeknickt wurde. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim - Löffelstelzen: Christus-Figur die Arme abgeschlagen - Wer kann Hinweise geben?

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer im März einer Christus-Figur in Löffelstelzen die Arme abschlug. Die Statue, die im Bereich des Steinertsweg aufgestellt ist, wurde vermutlich zwischen Freitag, dem 20.03., und Montag, dem 23.03., beschädigt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Boxberg: Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

Nachdem Unbekannte am Osterwochenende versuchten in eine Zahnarztpraxis in Boxberg einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 12 Uhr am Gründonnerstag und 12 Uhr am Ostermontag versuchten Einbrecher gewaltsam eine Hintertür der Praxis in der Kurpfalzstraße aufzubrechen, scheiterten aber. Die Unbekannten hinterließen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Nach missglücktem Überholmanöver geflüchtet

Ein 39-Jähriger kollidierte am Ostermontag auf der Bestenheider Ladstraße in Wertheim beim Überholen mit einem anderen Pkw. Der Mann fuhr mit seinem VW Tiguan gegen 14 Uhr mit hoher Geschwindigkeit von Wertheim in Richtung Bestenheid. Kurz vor dem Ortseingang von Bestenheid überholte der Tiguan-Fahrer zwei vorausfahrende Fahrzeuge und wollte im gleichen Zug auch einen weiteren BMW überholen. Da ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam brach der 39-Jährige seinen Überholvorgang zunächst ab und versuchte hinter dem BMW einzuscheren. Dies gelang nicht, weshalb der VW mit dem Heck des X1 kollidierte. Anstatt anzuhalten und sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, gab der 39-Jährige erneut Gas, überholte den BMW nun endgültig und flüchtete in Richtung des Bestenheider Mühlenwegs. Da bei der Unfallaufnahme mehrere Zeugen Hinweise auf den Unfallhergang und den Verbleib des VWs geben konnten, konnte dieser nach einer kurzen Fahndung im Zieglerweg angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Fahrers kam heraus, dass diesem bereits vor einigen Monaten der Führerschein entzogen worden war. Daher muss der 39-Jährige nun nicht nur mit einer Anzeige wegen der Unfallflucht, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

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