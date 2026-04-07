Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfall in Vorhof, Pkw prallt gegen Schulbus

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach/Vorhof: Pkw prallt gegen Schulbus

Aus bislang noch nicht bekannten Gründen fuhr eine 69-jährige Frau am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, mit ihrem Passat auf einen Kleintransporter auf, der in einer Bushaltestelle in der Ortsdurchfahrt von Untergruppenbach-Vorhof stand. Bei dem Unfall in der Haller Straße wurde der 38 Jahre alte Fahrer des als Schulbus eingesetzten Kleintransporters leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste waren keine im Bus. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde vorsorglich ebenfalls in eine Klinik gebracht, sie schien unverletzt. Der VW der 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Meldung eines "Schulbusunfalls" war ein entsprechend großes Aufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Die Haller Straße in Vorhof musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

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