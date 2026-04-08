Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Weikersheim: Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Ein 65-Jähriger schwebt nach einem Fahrradunfall am Dienstagnachmittag in Weikersheim in Lebensgefahr. Der Mann fuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem Rennrad die Straße "Im Egelsee" bergauf, als er aus unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hinabstürzte. Der Mann prallte gegen einen Baum und erlitt trotz eines getragenen Fahrradhelms schwere Kopfverletzungen. Ein zufällig hinzugekommener Verkehrsteilnehmer begann unverzüglich mit lebenswichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen die anschließend von der Polizei bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernommen wurden. Ein sich bereits vor Ort befindlicher Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Der Radfahrer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

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