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POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Besitzer von aufgefundenem Diebesgut gesucht

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Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Wem gehören die sichergestellten Gegenstände?

Bei einem räuberischen Diebstahl im Februar in Tauberbischofsheim ließ der Täter mehrere mutmaßlich gestohlene Gegenstände zurück. Nun sucht die Polizei nach den Besitzern. In der Nacht auf Donnerstag, den 12. Februar, öffnete ein Mann in der Zehentgasse ein geparktes Fahrzeug und entwendete daraus einen Geldbeutel. Der Fahrzeugbesitzer wurde auf den Diebstahl aufmerksam und verfolgte den Dieb zunächst, bis er vom Flüchtenden mit einer Schaufel bedroht wurde. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6216341) Bei seiner Flucht ließ der Räuber unter anderem eine Papiertüte mit mehreren Gegenständen zurück, die bislang keinen Besitzern zugeordnet werden konnten. Darunter befinden sich unter anderem ein auffälliges Handyladegerät mit einem aufgemalten Herz, zwei Sonnenbrillen der Marke Ray-Ban mit Etuis sowie eine Mütze mit dem aufgestickten Wort "Rock" (siehe Foto). Vermutlich wurden die Gegenstände in der Nacht vom 12. Februar oder kurz zuvor aus unverschlossenen Fahrzeugen in Tauberbischofsheim entwendet. Die Besitzer werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

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