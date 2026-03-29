Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beim Wenden im Wohngebiet Unfall verursacht, Aufgrund eines medizinischen Vorfalls Unfall verursacht

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Beim Wenden im Wohngebiet Unfall verursacht

Am Samstagmorgen gegen 09:25 Uhr verursachte ein ein 91-jähriger Fahrer eines Citroen beim Wenden in einer Einmündung in der Kernerstraße einen Verkehrsunfall. Aus unbekannter Ursache fuhr er über den Bordstein gegen eine Hecke. Im weiteren Verlauf geriet er mit seinem PKW auf die gegenüberliegende Straßenseite wo er gegen den ordnungsgemäß geparkten VW Golf stieß. Durch den Rückstoß wurde der VW Golf gegen einen weiteren ordnungsgemäß geparkten Ford Transit geschoben. Durch den Unfall wurde der 91-jährige Fahrer des Citroen leicht verletzt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

Weissach im Tal: Aufgrund eines medizinischen Vorfalls Unfall verursacht

Am Samstagnachmittag gegen 14:10 Uhr verursachte ein 69-jähriger Fahrer eines Ford auf der K1908 (Brückenstraße) von Oberweissach in Richtung Bruch einen Verkehrsunfall. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls kollidierte er mit dem vorausfahrenden 47-jährigen Fahrer eines VW Passat. Anschließend entfernte sich der 69-jährige Ford-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

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