Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Waldbrand

Heilbronn (ots)

Mudau-Steinbach: Großaufgebot der Feuerwehr löscht Waldbrand

Rund 7500 Quadratmeter Unterholz verbrannten am Mittwochnachmittag bei einem Waldbrand in Mudau-Steinbach. Gegen 14:20 Uhr wurde das Feuer im Gewann Sommerberg gemeldet. Daraufhin rückten 19 Löschfahrzeuge der umliegenden Feuerwehren sowie zwei Löschfahrzeuge des Bundeswehrstandorts Altheim aus. Das Großaufgebot konnte die Flammen nach etwas mehr als zwei Stunden abschließend löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da durch das Feuer allerdings größtenteils Unterholz und Reisig verbrannte wird von einem eher niedrigen Schaden ausgegangen.

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