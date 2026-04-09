Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bedrohung und Einbruch

Heilbronn (ots)

Wertheim: Mann bedroht Jugendliche

Mit einem Taschenmesser bedrohte ein 60-Jähriger am Dienstagabend in Wertheim Jugendliche. Gegen 19.30 Uhr soll es bei der Maintauberhalle zu einem Streit zwischen dem Mann und mehreren Teenagern gekommen sein. Der 60-Jährige forderte die Jugendlichen auf die Örtlichkeit zu verlassen. Danach fuhr er mit seinem Fahrrad davon und kehrte kurze Zeit später zurück. Daraufhin bedrohte er zwei andere, am Streit unbeteiligte Jugendliche, mit dem Taschenmesser und fuchtelte damit herum. Die Jugendlichen verließen die Örtlichkeit und verständigten die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann nach kurzer Fahndung auf seinem Fahrrad feststellen. Dabei fiel auf, dass er aufgrund von Alkohol absolut fahruntauglich war. Er wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der 60-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Lauda-Königshofen: Randale im Schulgebäude - Zeugen gesucht

Unbekannte sorgten in den vergangenen Tagen für eine Vielzahl an Schäden in einem Gebäude in Lauda-Königshofen. Die Täter brachen zwischen Dienstag, um 18 Uhr, und Mittwoch, um 6.45 Uhr, in das alte Schulgebäude in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße ein und verwüsteten das Innere. Außerdem verstopften sie ein Waschbecken und ließen einen Wasserhahn laufen. Es wurden eine Uhr, ein Notausgangsschild und ein Transportrad beschädigt und einige Wände beklebt und bespuckt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Laud-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 92190 entgegen.

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