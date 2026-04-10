Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Kontrollen auf der Autobahn, Brand, Sachbeschädigung und Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Kontrollen mit Schwerpunkt Güter- und Personenverkehr

Am Donnerstag führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektionen Heilbronn und Stuttgart an der A81 bei Ilsfeld Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Güter- und Personenverkehr durch. Zwischen 8:30 Uhr und 13 Uhr wurden auf der Tank- und Rastanlage Wunnenstein 26 Fahrzeuge und deren Lenker kontrolliert. Bei neun Fahrern wurden fahrpersonalrechtliche Verstöße festgestellt, ein Fahrer konnte keine Berufskraftfahrerqualifikation vorweisen. Vier Lkw fielen auf, da die Ladung nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert war. Darunter ein Gefahrguttransport, welcher mit einem 500 Liter IBC sowie drei Kanistern Säure beladen war. Darüber hinaus waren fünf Fahrzeuge über 20 Prozent überladen, wobei ein kontrollierter Kleintransporter mit einer Überladung von 34 Prozent den höchsten Wert aufwies. Des Weiteren konnte der Fahrer eines niederländischen Abfalltransporters bei einer grenzüberschreitenden Abfallverbringung die erforderlichen Papiere nicht vorweisen und bewegte sein Fahrzeug ohne korrekte Kennzeichnung. Zwei Schwertransporten wurde die Weiterfahrt wegen Auflagenverstößen und technischer Mängel an der Bereifung untersagt. Bei einem ukrainischen Kleinbus stellte sich heraus, dass die Mitfahrersitze nicht ordnungsgemäß am Boden verschraubt waren. Die Sitze waren teilweise lose und mit zu kurzen Schrauben befestigt, was dazu führte, dass sie sich von der Befestigung lösten. Dies stellte ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Insassen dar, da die Sitze im Falle einer Vollbremsung oder eines Unfalls nicht in der Lage gewesen wären, die Insassen sicher zu halten. Insgesamt musste bei sieben Fahrzeugen die Weiterfahrt aus Sicherheitsgründen untersagt werden. Es wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.155 Euro erhoben.

Neckarsulm-Amorbach: Vergessenes Essen auf dem Herd ursächlich für Brand

Weil ein Mann in Amorbach am Donnerstagabend sein Essen auf dem eingeschalteten Herd vergaß, musste die Feuerwehr ausrücken. Gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge Rauch aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Amorbacher Straße. Da auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden. Der 52-jährige Bewohner konnte schlafend aufgefunden und in Sicherheit gebracht werden. In der Küche der Wohnung fanden die Einsatzkräfte auf dem eingeschalteten Herd die Reste des Abendessens vor. Der Topf wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Wohnung gelüftet und deren Bewohner leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Neckarsulm-Dahenfeld: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten zu Wochenbeginn zwei Gebäude in Dahenfeld mit diversen Graffiti. Zwischen Montag und Mittwoch brachten der oder die Täter zunächst mit schwarzer Farbe mehrere Schriftzüge und Zahlenfolgen an den Fassaden der Hüttberghalle und des Vereinsheims des TC Dahenfeld an. Vermutlich in der darauffolgenden Nacht wurden mit gelber und lila Farbe weitere Symbole und Schriftzüge hinzugefügt. Durch die Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Wer hat Anfang der Woche im Bereich der Sporthalle und der Tennisplätze in den Prügelwiesen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Eppingen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern am frühen Mittwochabend in Eppingen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 18:25 Uhr soll ein Unbekannter einen 18-Jährigen und dessen ebenfalls 18-jährige Begleiterin in der Straße "Altstadtring" angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll der unbekannte Mann mit einem Teleskopschlagstock auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben. Nachdem dem Angegriffenen gelungen war seinem Gegenüber den Schlagstock abzunehmen soll die Schlägerei am Boden weitergegangen sein. Daraufhin kam ein weiterer Unbekannter dem Angreifer zu Hilfe, hielt den 18-Jährigen fest und ermöglichte so ein weiteres Einschlagen auf den jungen Mann. Als kurz darauf eine Anwohnerin auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde, flüchteten die beiden unbekannten, männlichen Person in Richtung Jugendzentrum Eppingen. Auf ihrer Flucht warf einer der beiden den Teleskopschlagstock sowie ein Fallmesser in eine angrenzende Wiese. Die in der Zwischenzeit alarmierten Einsatzkräfte konnten beide Gegenstände kurz darauf auffinden und sicherstellen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung im Nahbereich, konnten die Täter bisher nicht angetroffen werden. Wer hat zur Tatzeit im Bereich eines großen Einkaufszentrums im Altstadtring verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

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