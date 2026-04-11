Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Verfolgungsfahrt

Heilbronn (ots)

A81/Weinsberg/Ilsfeld: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Eine riskante Flucht vor der Polizei nahm am Freitagabend auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt a.K. sein Ende. Gegen 17:45 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg unterwegs. Da beim Fahrzeug laute Auspuffgeräusche wahrgenommen werden konnten, sollte es einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen und beschleunigten stattdessen sein Fahrzeug.

Im weiteren Verlauf führte die Fahrt über die Autobahn A81 sowie mehrere Land- und Feldwege rund um Ilsfeld, Wüstenhausen und Untergruppenbach, wobei der Fahrer mehrfach stark beschleunigte und Verkehrsregeln missachtete. Hierbei wurden unter anderem andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt und der Standstreifen genutzt. Auf einem Feldweg zwischen Ilsfeld und Wüstenhausen fuhr der 22-Jährige mit hoher Geschwindigkeit an zwei Radfahrern vorbei. Auf einem weiteren Feldweg zwischen Untergruppenbach und Wüstenhausen wurde vermutlich mehrere Fußgänger durch die rasante Fahrt gefährdet. Die weitere Flucht führte wieder auf die A81 wo er mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h andere Verkehrsteilnehmer auf dem Standstreifen überholte. Gegen 18:45 Uhr kollidierte der BMW auf der A81, kurz vor der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher, beim Versuch den stockenden Verkehr über den Standstreifen zu umfahren, zunächst mit der Schutzplanke und anschließend mit einem weiteren Fahrzeug.

Trotz der Kollision setzte der BMW seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch im Baustellenbereich durch mehrere Streifenwagen gestoppt werden. Der 22-jährige Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden vorläufig festgenommen.

Es stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden das Fahrzeug sowie Mobiltelefone beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten Radfahrer und Fußgänger, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 079049426200 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg zu melden.

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