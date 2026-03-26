Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260326.3 Kiel: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Person

Kiel (ots)

Heute kam es auf der Bundesstraße 404 im Höhe der Abfahrt Kronsburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Der Unfall ereignete sich um 10.15 Uhr. Unfallbeteiligt waren zwei PKW und ein LKW. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

Ein Sachverständiger erschien vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Solange die Bergungsarbeiten andauern bleibt die Bundesstraße noch voll gesperrt.

Babette Weiß, Polizeidirektion Kiel

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