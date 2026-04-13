Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Geschwindigkeitskontrollen, Raser

Main-Tauber-Kreis (ots)

Boxberg: Unfall - Wer ist gefahren?

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nach einem Unfall in der Nacht auf Samstag Zeugen. Ein Mercedes-Lenker befuhr gegen 1:30 Uhr die Bundesstraße 292 von der Anschlussstelle Boxberg kommend in Richtung Boxberg. In einer Linkskurve auf Höhe Schabhausen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte mit dem Vito gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Im Fahrzeug befanden sich ein 29-Jähriger, ein 38-Jähriger und eine weitere Person, jedoch war beim Eintreffen der Polizei die Fahrereigenschaft unklar. Auf einem Handyvideo, das durch die Insassen auf der Autobahn aufgezeichnet wurde, ist der 29-Jährige als Fahrer erkennbar, jedoch gab der 38-Jährige an, zum Unfallzeitpunkt gefahren zu sein. Daher sucht die Polizei nach einem Lkw-Fahrer, der zusammen mit einem weiteren Zeugen zuerst an der Unfallstelle war. Alkoholtests bei den beiden mutmaßlichen Fahrern ergaben jeweils rund 1,3 Promille, weshalb die Männer zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Mercedes wurde sichergestellt. Der 29-Jährige wurde beim Unfall vermutlich leicht verletzt. Zeugen, insbesondere der Lkw-Fahrer, die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Igersheim: Motorräder und Pkws zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagnachmittag waren einige Verkehrsteilnehmer zu schnell auf der Bundesstraße 19 unterwegs. Polizeibeamte des Reviers Bad Mergentheim kontrollierten zwischen 16:15 Uhr und 18 Uhr die Geschwindigkeit zwischen Bernsfelden und Simmringen. Dabei wurden 12 Verstöße angezeigt. Zwei Motorradfahrer und sechs Autofahrer waren zwischen 21 und 30 km/h zu schnell unterwegs. Im Bereich zwischen 31 und 40 km/h wurden ein Motorradfahrer und zwei Pkw-Lenker gemessen. Am schnellsten war ein Motorradfahrer, der mit 55 km/h zu viel fuhr und nun neben einem Bußgeld und Punkten im Fahrerlaubnisregister auch mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen muss.

Wertheim: Mit Pedelec gestürzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 88-Jährige bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Wertheim. Die Frau fuhr gegen 14:15 Uhr mit ihrem dreirädrigen Pedelec verbotswidrig in entgegengesetzte Richtung auf dem Gehweg der Bestenheider Landstraße. Vermutlich kam sie zu weit nach rechts und fuhr mit dem rechten Hinterrad den hohen Bordstein hinunter. Hierdurch stürzte die Seniorin und ihr Pedelec wurde gegen einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes Vito geschleudert. Es entstand Sachschaden von knapp 2.000 Euro und die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Tauberbischofsheim: Raser in Innenstadt angehalten

Ein 21-Jähriger wurde am Freitagabend in Tauberbischofsheim kontrolliert, nachdem er seinen Pkw mit über 100 km/h beschleunigte und unnötig Lärm verursachte. Der Mann befuhr gegen 21:30 Uhr mit seinem BMW die Mergentheimer Straße, bog anschließend nach links auf die Tauberbrücke ein und beschleunigte hierbei so stark, dass das Heck des Pkws quer zur Fahrbahn war. Dann fuhr er über die Schmiedstraße in die Pestalozziallee ein. Hierbei gab er wieder Gas und bog nach rechts in die Straße "Am Wört". Zurück auf der Pestalozziallee beschleunigte er so stark, dass die Reifen des BMWs quietschten und durchdrehten. Anschließend fuhr er mit über 100 km/h in Richtung Bödeleinsweg, wo er von der Streife kontrolliert wurde. Er muss nun mit einer Anzeige und einer Meldung an die Führerscheinstelle rechnen.

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