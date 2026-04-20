Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Wildunfall auf der Autobahn - Pkw stark beschädigt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026, kurz vor 23.00 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5 zu einem Wildunfall. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in südlicher Richtung, als in Höhe der Isteiner Schwellen ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Pkw kollidierte. Der Pkw wurde dadurch massiv beschädigt. Das Reh wurde in Richtung Mittelschutzplanke abgewiesen und verendete. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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