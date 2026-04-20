POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Wildunfall auf der Autobahn - Pkw stark beschädigt
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 19.04.2026, kurz vor 23.00 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5 zu einem Wildunfall. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in südlicher Richtung, als in Höhe der Isteiner Schwellen ein Reh die Fahrbahn querte und mit dem Pkw kollidierte. Der Pkw wurde dadurch massiv beschädigt. Das Reh wurde in Richtung Mittelschutzplanke abgewiesen und verendete. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell