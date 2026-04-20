POL-FR: Kandern: Inline-Skaterin schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 18.15 Uhr, verunglückte eine 15-jährige Inline-Skaterin schwer.
Sie befuhr die Feuerbacher Straße in Kandern, als sie mutmaßlich in einer Kurve unweit des Golfplatzes von der Straße abkam und mit einem Weidezauntor kollidierte. Die Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde sie in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell