Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Klettgau: Gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die von beiden Unfallbeteiligten in der Nähe der Unfallstelle gesehen wurde. Sie wird als wichtige Zeugin des Geschehens gebeten, sich zu melden. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Klettgau: Gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert

Freiburg Zu einem Radunfall kam es am Mittwoch, 15.04.2026 gegen 08.20 Uhr in der Schwarzbachstraße. Diese befuhr zuvor ein 71-jähriger Mann mit seinem Citybike, als vom Fußweg, aus Richtung Auenring, ein 8-jähriges Kind mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr. Durch eine Hecke bestand für beide Beteiligten keine Sicht auf den jeweils anderen. Der 71-Jährige bremste stark ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision mit dem Kind kam es nicht. Nachdem beide Parteien den Unfallort verlassen hatten, wurde der 71-Jährige im Nachgang mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Citybike entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

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