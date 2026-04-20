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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Abflammen von Unkraut versehentlich Hecke in Brand gesetzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 13.25 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Baum in der Straße "In den Grundmatten" in Degerfelden mitgeteilt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten der mutmaßliche Verursacher sowie ein Nachbar den Brand ablöschen. Gebrannt hatte eine Hecke, welche beim Abflammen von Unkraut mittels eines Bunsenbrenners wohl versehentlich in Brand geriet. Ein an der Hecke stehendes Motorrad wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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