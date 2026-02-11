Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aktuelle Warnmeldung - Vorsicht vor Betrügern

Ellerstadt (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Ellerstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde.

Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer. Sie passen ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die Täter nutzen hierbei eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Ellerstadt etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas verdächtig vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110! Bitte sensibilisieren Sie persönlich Ihre älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche.

