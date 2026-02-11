PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aktuelle Warnmeldung - Vorsicht vor Betrügern

Ellerstadt (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Ellerstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre und dass die Wahrscheinlichkeit groß sei, dass demnächst auch in das Haus oder in die Wohnung des Angerufenen eingebrochen werde.

Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer. Sie passen ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Die Täter nutzen hierbei eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Nummer einer Polizeidienststelle oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Ellerstadt etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas verdächtig vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf 110! Bitte sensibilisieren Sie persönlich Ihre älteren Familienangehörigen über diese Betrugsmasche.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
  • 10.02.2026 – 09:01

    POL-PDNW: (Friedelsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 09.02.2026, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit diversem Goldschmuck ...

    mehr
