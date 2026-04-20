POL-FR: Breisach: Zivilstreife entdeckt Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots) - Breisach: Am Samstag 18.04.2026 kam es in der Rheinstraße gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Ursächlich hierfür könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Blendung durch die Sonne gewesen sein. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Unfallverursacher aber davon. Ein aufmerksamer Zeuge welcher den Unfall ...

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