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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zivilstreife entdeckt Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Breisach: Am Samstag 18.04.2026, kontrollierte eine Zivilstreife des Polizeireviers Breisach gegen 03:30 Uhr in der Kolpingstraße einen Pkw. Im Verlauf der Kontrolle konnte beim Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholisierung mit einer Konzentration von über 1,8 Promille festgestellt werden. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der Fahrzeugführer nicht im Besitz. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind die Folge.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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