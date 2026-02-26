PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter greift in Jackentasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Dieb stahl am Dienstag, 24.02.2026, an der Kasse eines Geschäftes aus einer fremden Jackentasche ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 59-jähriger Bielefelder stand gegen 10:45 Uhr als zweiter Kunde an einer Kasse eines Marktes an der Apfelstraße, nahe der Jöllenbecker Straße. Er beabsichtigte, seinen Einkauf über sein Handy zu bezahlen und hatte es kurz aus der Jackentasche genommen. Der vor ihm an der Kasse befindliche Mann gestaltete seinen Bezahlvorgang umständlich und gab schließlich vor, Ware zurückzulegen, um den Rest des Einkaufs mit Bargeld bezahlen zu können. In dem Moment bemerkte der 59-Jährige den Diebstahl seines Z6 Folder Samsung Klapphandy aus der Jackentasche und sprach den Unbekannten vor ihm an. Dieser verneinte das Handy eingesteckt zu haben und verließ anschließend das Geschäft.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen als circa 50 Jahre alt, ungefähr 172 cm groß, von dünner Statur, mit mittelblonden kurzen Haaren und Schnurrbart. Er war mit einem hellen mehrfarbigen Wollpullover, Jeans und Sneaker bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:56

    POL-BI: Achtung: Langfinger unterwegs

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Ein oder mehrere unbekannte Täter griffen am Mittwoch, 25.02.2026, in zwei unverschlossene Fahrzeuge und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 07:00 Ur und 15:00 Uhr gelangte ein Täter an ein IPad, das in einem unverschlossenen VW Passat lag. Der Wagen stand auf einer Baustelle an der Altenhagener Straße zwischen der Amtmann-Bullrich-Straße und der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:30

    POL-BI: Fußraste abgebrochen - Unfall

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 25.02.2026, erlitt ein Kradfahrer schwere Verletzungen. Ein 26-jähriger Gütersloher befuhr gegen 16:50 Uhr mit seiner Honda CBR 900 den Ostwestfalendamm in Richtung BAB 33, in Begleitung von weiteren Motorradfahrern. Als wenige Meter hinter der Graphia-Brücke die Fußraste an seinem Motorrad abbrach, verlor der 26-Jährige die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:17

    POL-BI: Angetrunkener Autofahrer trotz Flucht gefasst

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht auf Donnerstag, 26.02.2026, hatten Streifenbeamte das richtige Gespür, als sie einen Pkw-Fahrer anhielten. Ein Fluchtversuch des jungen Fahrers blieb erfolglos. Die Polizisten wurden gegen 02:30 Uhr am Lipper Hellweg auf einen Seat Leon aufmerksam, da er sehr lange an der Einmündung Herderstraße stand, obwohl kein Fahrzeugverkehr zu sehen war. In der Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren