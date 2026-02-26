Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter greift in Jackentasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Dieb stahl am Dienstag, 24.02.2026, an der Kasse eines Geschäftes aus einer fremden Jackentasche ein Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 59-jähriger Bielefelder stand gegen 10:45 Uhr als zweiter Kunde an einer Kasse eines Marktes an der Apfelstraße, nahe der Jöllenbecker Straße. Er beabsichtigte, seinen Einkauf über sein Handy zu bezahlen und hatte es kurz aus der Jackentasche genommen. Der vor ihm an der Kasse befindliche Mann gestaltete seinen Bezahlvorgang umständlich und gab schließlich vor, Ware zurückzulegen, um den Rest des Einkaufs mit Bargeld bezahlen zu können. In dem Moment bemerkte der 59-Jährige den Diebstahl seines Z6 Folder Samsung Klapphandy aus der Jackentasche und sprach den Unbekannten vor ihm an. Dieser verneinte das Handy eingesteckt zu haben und verließ anschließend das Geschäft.

Das Opfer beschrieb den Tatverdächtigen als circa 50 Jahre alt, ungefähr 172 cm groß, von dünner Statur, mit mittelblonden kurzen Haaren und Schnurrbart. Er war mit einem hellen mehrfarbigen Wollpullover, Jeans und Sneaker bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell