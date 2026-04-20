PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zwei Tatverdächtige entwenden Gegenstände aus unverschlossenen Autos. -Festnahme-

Freiburg (ots)

Breisach: In der Nacht von Freitag 17.04.2026 auf Samstag 18.04.2026 wurden in mehreren Straßen im gesamten Stadtgebiet Breisach unverschlossene, geparkte Autos geöffnet und daraus Gegenstände wie Tankkarten und zum Teil Bargeld entwendet. Nach einem Hinweis auf zwei vermummte Männer in der Vogtsburger Straße gelang es gegen 01:45 einen dringend Tatverdächtigen festzunehmen. Der zweite zunächst flüchtig gegangene Mann konnten die Beamten des Polizeireviers Breisach gegen 04:05 Uhr nach entsprechender Fahndung in der Kandelstraße ebenfalls festnehmen. Das Polizeirevier Breisach weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Fahrzeuge unverschlossen abzustellen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 14:33

    POL-FR: Breisach: Zivilstreife entdeckt Trunkenheitsfahrt

    Freiburg (ots) - Breisach: Am Samstag 18.04.2026, kontrollierte eine Zivilstreife des Polizeireviers Breisach gegen 03:30 Uhr in der Kolpingstraße einen Pkw. Im Verlauf der Kontrolle konnte beim Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholisierung mit einer Konzentration von über 1,8 Promille festgestellt werden. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der Fahrzeugführer nicht im Besitz. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 14:32

    POL-FR: Breisach: Unfallflucht Dank Zeugenhinweis geklärt

    Freiburg (ots) - Breisach: Am Samstag 18.04.2026 kam es in der Rheinstraße gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Ursächlich hierfür könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Blendung durch die Sonne gewesen sein. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Unfallverursacher aber davon. Ein aufmerksamer Zeuge welcher den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren