Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zwei Tatverdächtige entwenden Gegenstände aus unverschlossenen Autos. -Festnahme-

Freiburg (ots)

Breisach: In der Nacht von Freitag 17.04.2026 auf Samstag 18.04.2026 wurden in mehreren Straßen im gesamten Stadtgebiet Breisach unverschlossene, geparkte Autos geöffnet und daraus Gegenstände wie Tankkarten und zum Teil Bargeld entwendet. Nach einem Hinweis auf zwei vermummte Männer in der Vogtsburger Straße gelang es gegen 01:45 einen dringend Tatverdächtigen festzunehmen. Der zweite zunächst flüchtig gegangene Mann konnten die Beamten des Polizeireviers Breisach gegen 04:05 Uhr nach entsprechender Fahndung in der Kandelstraße ebenfalls festnehmen. Das Polizeirevier Breisach weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, keine Fahrzeuge unverschlossen abzustellen.

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