POL-FR: Rickenbach: Dieseldiebstahl

Freiburg (ots) - Am Samstag, 18.04.2026, soll gegen 10:15 Uhr ein zweijähriges Kind durch ein vorbeifahrendes Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Industriegebiet Schnöt touchiert worden sein. Dadurch kam das Kleinkind zu Fall und wurde leicht verletzt. Im Anschluss soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Mutter des Kleinkindes und der ...

mehr