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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Dieseldiebstahl

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 20.00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 15.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Gelände in der Schulstraße in Rickenbach und entwendeten aus einer Baumaschine 100 l Dieselkraftstoff. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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