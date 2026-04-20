POL-FR: Rickenbach: Dieseldiebstahl
Freiburg (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 20.00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 15.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Gelände in der Schulstraße in Rickenbach und entwendeten aus einer Baumaschine 100 l Dieselkraftstoff. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.
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