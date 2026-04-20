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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Illegale Müllablagerung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 16.04.2026, 23:30 Uhr auf Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr stelle bislang unbekannte Täterschaft mehrere Säcke Hausmüll im Bereich einer Gaststätte im Schwaderlocherweg ab. Unter anderem wurde der Inhalt eines Katzenklos, sowie beschriftete Schulhefte in den vorschriftwidrig abgestellten Müllsäcken aufgefunden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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