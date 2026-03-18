LPI-SHL: Von der Straße abgekommen
Roth (ots)
Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagabend die Verbindungsstraße zwischen Buchenhof und Roth (Römhild). In einer Rechtskurve kam der Mann aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Baum. Der 33-Jährige verletzte sich leicht, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht notwendig. An seinem nicht mehr fahrbereiten VW Crafter entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.
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