LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Hildburghausen (ots) - Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr stieß vermutlich der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Lkw samt Auflieger mit dem Kennzeichenkürzel "HEF" gegen eine Mauer und einen Strauch in der Oberen Gasse in Hildburghausen. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte er die Fahrt fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

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