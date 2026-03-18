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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kompletträder im Gesamtwert von 36.000 Euro entwendet

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:00 Uhr, bis Dienstagmittag begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen. Sie entwendeten von sechs auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen die kompletten Räder. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 36.000 Euro. Des Weiteren entfernten sie von einem VW Crafter beide Kennzeichentafeln (mit dem Kennzeichenkürzel HBN) und nahmen diese ebenfalls mit. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche im Tatzeitraum wahrgenommen haben und Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067404/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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