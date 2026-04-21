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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Hyundai in der Hauensteiner Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten am Montag, 20.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, einen geparkten Hyundai Kona in der Hauensteiner Straße, Höhe der Hausnummer 14. Hinten rechts entstand ein Streifschaden von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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