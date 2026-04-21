POL-FR: Albbruck: Hyundai in der Hauensteiner Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigten am Montag, 20.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, einen geparkten Hyundai Kona in der Hauensteiner Straße, Höhe der Hausnummer 14. Hinten rechts entstand ein Streifschaden von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.
md/ce
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