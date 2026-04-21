POL-FR: Albbruck: Hyundai in der Hauensteiner Straße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Brand im Treppenabgang eines Hochhauses kam es am Sonntagmorgen, den 19.04.2026 gegen 9:50 Uhr in der Denzlinger Straße in Freiburg- Zähringen. Da zunächst von einem größeren Brand ausgegangen war, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort konnte glücklicherweise nur ein kleineres Feuer festgestellt werden, das ...

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