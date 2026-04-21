Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Beim Ausparken Rennradfahrer übersehen - Radfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.04.2026, gegen 14.15 Uhr, kam es in der Rheinstraße, in Höhe eines Bankinstitutes, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Rennrad.

Eine 36-jährige Frau stand mit ihrem Pkw auf einem Parkplatz und setzte diesen zum Ausparken zurück. Dabei übersah sie einen, die Rheinstraße befahrenden, von rechts kommenden 65-jährigen Rennradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Rennradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Der leicht verletzte 65-Jährige wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und vor Ort belassen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

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