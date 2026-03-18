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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Diebstahl

Hemer (ots)

Am 17.03.2026, zwischen 05:30 und 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Hemer auf. Die Täter entwendeten diverse Bierflaschen. Hinweise nimmt die Polizei in Hemer unter 02372/90990 entgegen.

Am Dienstagabend entwendete ein unbekannter Täter bei einem Getränkehändler an der Hauptstraße einen leeren Mehrwegkasten vom Gelände des Marktes. Im Anschluss gab er diesen am Pfandautomaten ab. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Diebstahl. Als er den Pfandbon an der Kasse einlösen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen. Anschließen flüchtete er zu Fuß. Hinweise nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372/90990 entgegen. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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