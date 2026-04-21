Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl/ Tiefenstein: Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.04.2026, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung der K6547 in die L153 in Tiefenstein. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen einem 36- jähriger Mercedes-Fahrer, der von der K6547 in die L153 in Richtung Görwihl einbiegen wollte, und einem von dort kommenden bevorrechtigten 66 Jahre alten Radfahrer übersah. Dieser wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Rennrad und am Mercedes entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 5000 Euro.

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