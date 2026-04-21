Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Hoher Sachschaden bei Brand in einer Toilettenanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einer Toilettenanlage in der Hauptstraße in Buchenbach am Freitag, 17.04.2026, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Zeuge, der das Feuer gegen 12.25 Uhr bemerkte, konnte die Flammen löschen, sodass ein Übergreifen auf das Dach verhindert wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer durch einen in Brand gesetzten Papiermülleimer entstanden sein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Mann. Er konnte kurz nach dem Vorfall in der Nähe des Brandortes vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte, der einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel. 07661 97919-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

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