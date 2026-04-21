PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Hoher Sachschaden bei Brand in einer Toilettenanlage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einer Toilettenanlage in der Hauptstraße in Buchenbach am Freitag, 17.04.2026, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ein Zeuge, der das Feuer gegen 12.25 Uhr bemerkte, konnte die Flammen löschen, sodass ein Übergreifen auf das Dach verhindert wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer durch einen in Brand gesetzten Papiermülleimer entstanden sein. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Mann. Er konnte kurz nach dem Vorfall in der Nähe des Brandortes vorläufig festgenommen werden. Der Beschuldigte, der einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel. 07661 97919-0) hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:58

    POL-FR: Rickenbach: Diebstahl aus Bauwagen - Täterfestnahme

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr wurde in einen Bauwagen im Gewann Gerbermoos eingebrochen. Die Täterschaft entwendete unter anderem eine hochwertige Musikbox. Diese konnte am Freitagnachmittag zunächst im Bereich Laufenburg und später in der Gemeinde Görwihl geortet werden. Ein Zeuge konnte das Signal mit einem Fahrzeug in Verbindung bringen und ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:57

    POL-FR: Höchenschwand/ Strittberg: Einbruch in Vereinsheim

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Ostersonntag, 05.04.2026, bis Freitag, 17.04.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Gewann Leinegg. Neben verschiedenen Werkzeugen wurden auch Gasflaschen, Benzinkanister und ein Notstromaggregat entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sach- und Diebstahlschaden von über 4.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren