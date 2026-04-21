PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Diebstahl aus Bauwagen - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr wurde in einen Bauwagen im Gewann Gerbermoos eingebrochen. Die Täterschaft entwendete unter anderem eine hochwertige Musikbox. Diese konnte am Freitagnachmittag zunächst im Bereich Laufenburg und später in der Gemeinde Görwihl geortet werden. Ein Zeuge konnte das Signal mit einem Fahrzeug in Verbindung bringen und dieses verfolgen, bis es durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Lörrach in Steinen kontrolliert werden konnte. Dabei wurde die Musikbox aufgefunden und sichergestellt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Musikbox konnte an den Eigentümer übergeben werden. Der Polizeiposten Görwihl ist mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 13:57

    POL-FR: Höchenschwand/ Strittberg: Einbruch in Vereinsheim

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Ostersonntag, 05.04.2026, bis Freitag, 17.04.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Gewann Leinegg. Neben verschiedenen Werkzeugen wurden auch Gasflaschen, Benzinkanister und ein Notstromaggregat entwendet. Insgesamt entstand dadurch ein Sach- und Diebstahlschaden von über 4.000 ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:49

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 19.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein Pkw Mercedes C 200 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Mercedes stand auf einem Parkplatz neben dem Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Peter-Krauseneck-Straße. Als der Geschädigte an seinen Mercedes zurück kam bemerkte er die Beschädigungen an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren