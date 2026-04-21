Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Diebstahl aus Bauwagen - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.04.2026, 18.00 Uhr bis Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr wurde in einen Bauwagen im Gewann Gerbermoos eingebrochen. Die Täterschaft entwendete unter anderem eine hochwertige Musikbox. Diese konnte am Freitagnachmittag zunächst im Bereich Laufenburg und später in der Gemeinde Görwihl geortet werden. Ein Zeuge konnte das Signal mit einem Fahrzeug in Verbindung bringen und dieses verfolgen, bis es durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Lörrach in Steinen kontrolliert werden konnte. Dabei wurde die Musikbox aufgefunden und sichergestellt. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Musikbox konnte an den Eigentümer übergeben werden. Der Polizeiposten Görwihl ist mit den weiteren Ermittlungen beauftragt.

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