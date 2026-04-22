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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Radfahrer vermeintlich wegen freilaufendem Hund gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad befuhr am Dienstag, 21.04.2026 gegen 08.30 Uhr ein 68 Jahre alter Mann den Radweg (Schotterweg) direkt an der Wiese, parallel zur Hauptstraße, als ein freilaufender Hund auf ihn zu gerannt kam. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Die Hundebesitzerin entfernte sich, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Die Frau soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, dunkler Haare gehabt haben und eine helle Hose mit einer grau-braunen Jacke getragen haben. Bei dem braunen Hund soll es sich um eine kurzhaarige Hündin (Rase eventuell Jagdhund) mit hängenden Ohren gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Hundebesitzerin geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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