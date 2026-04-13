Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Verkehrsteilnehmende

Rees-Haldern (ots)

Am Sonntag (12. April 2026) kam es gegen 11:50 Uhr an der Schledenhorster Straße in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem silbernen Audi A4 die Schledenhorster Straße in Fahrtrichtung Rees. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr auch eine 30-jährige Frau aus Rees, welche mit einem blauen Suzuki Alto unterwegs war, die Schledenhorster Straße jedoch in Fahrtrichtung Wesel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der Mann aus Wesel leichte- und die Frau aus Rees schwere Verletzungen zuzogen. Die Frau aus Rees wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeugen wurden durch die Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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