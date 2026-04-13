Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Pedelec: 50-jährige Frau zieht sich schwere Verletzungen zu

Kleve (ots)

Am Samstag (11. April 2026) kam es gegen 20:30 Uhr an der Kalkarer Straße in Kleve zu einem Alleinunfall. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 50-jährige Frau aus Bedburg-Hau die Kalkarer Straße und beabsichtigte auf den angrenzenden Geh- und Radweg zu wechseln. Dabei kollidierte die Frau mit dem Bordstein und verlor die Kontrolle über das Pedelec. Die Frau, welche keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. (pp)

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