Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zugang zu Gebäude verschafft: Unbekannte Täter entwenden Fritteuse und Arbeitsgeräte

Uedem-Keppeln (ots)

Im Zeitraum von Samstag (11. April 2026), 18:00 Uhr und Sonntag (12. April 2026), 07:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Gebäude eines Reiterhofs an der Dorfstraße in Uedem. Nachdem die Täter eine Tür beschädigt hatten, wurden aus dem Gebäude neben einer Fritteuse auch mehrere Arbeitsgeräte (u.a. zwei Kettensägen) entwendet.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch.

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