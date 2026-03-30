LPI-G: (G) Jugendliche wohlbehalten angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung beendet
Gera (ots)
Gera. Die am 28.03.2026 eröffnete Öffentlichkeitsfahndung nach zwei jugendlichen Mädchen aus Gera ist beendet. Die beiden konnten nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Polizeikräfte am Bahnhof Mainz aufgegriffen werden. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe und die ergangenen Hinweise. (DL)
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