LPI-G: (G) Jugendliche wohlbehalten angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Greiz (ots) - Greiz. Am Freitagabend (27.03.2026), gegen 18:45 Uhr, kam es im Stadtpark Greiz zu einem Vorfall, bei dem eine 42-jährige Frau verletzt wurde. Die Geschädigte war mit ihrem Hund im Park spazieren, als sich zur gleichen Zeit zwei bislang unbekannte Personen mit ihrem nicht angeleinten Hund, vermutlich einem Rottweiler, in der Anlage aufhielten. Der Hund lief plötzlich eigenständig auf den Hund der Geschädigten zu und attackierte diesen. Die Frau versuchte, ...

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