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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendliche wohlbehalten angetroffen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Gera (ots)

Gera. Die am 28.03.2026 eröffnete Öffentlichkeitsfahndung nach zwei jugendlichen Mädchen aus Gera ist beendet. Die beiden konnten nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Polizeikräfte am Bahnhof Mainz aufgegriffen werden. Die Polizei Gera bedankt sich für die Mithilfe und die ergangenen Hinweise. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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