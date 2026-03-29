Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl einer Handtasche

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagnachmittag (27.03.2026) kam es in der Stavenhagenstraße zum Diebstahl einer Handtasche zum Nachteil einer 83-jährigen.

Gegen 13:00 Uhr befand sich die Geschädigte mit ihrem PKW in der Stavenhagestraße in Greiz, als sie außerhalb vom PKW von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen nutzte eine weitere unbekannte Person die Ablenkung aus und entwendete aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Handtasche der Frau in der sich unter anderem die Geldkarte befand. Im Anschluss hoben die Täter unberechtigt Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz bisweilen keine Hinweise auf die Beschuldigten vorliegen, wird um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0077081/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <TF>

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