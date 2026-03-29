PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickdiebstahl einer Handtasche

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagnachmittag (27.03.2026) kam es in der Stavenhagenstraße zum Diebstahl einer Handtasche zum Nachteil einer 83-jährigen.

Gegen 13:00 Uhr befand sich die Geschädigte mit ihrem PKW in der Stavenhagestraße in Greiz, als sie außerhalb vom PKW von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Währenddessen nutzte eine weitere unbekannte Person die Ablenkung aus und entwendete aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Handtasche der Frau in der sich unter anderem die Geldkarte befand. Im Anschluss hoben die Täter unberechtigt Bargeld vom Konto der Geschädigten ab.

Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Polizeiinspektion Greiz bisweilen keine Hinweise auf die Beschuldigten vorliegen, wird um sachdienliche Zeugenhinweise gebeten, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0077081/2026 unter der Tel. 03661 6210 entgegengenommen werden. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.03.2026 – 10:50

    LPI-G: Hundebiss im Stadtpark

    Greiz (ots) - Greiz. Am Freitagabend (27.03.2026), gegen 18:45 Uhr, kam es im Stadtpark Greiz zu einem Vorfall, bei dem eine 42-jährige Frau verletzt wurde. Die Geschädigte war mit ihrem Hund im Park spazieren, als sich zur gleichen Zeit zwei bislang unbekannte Personen mit ihrem nicht angeleinten Hund, vermutlich einem Rottweiler, in der Anlage aufhielten. Der Hund lief plötzlich eigenständig auf den Hund der Geschädigten zu und attackierte diesen. Die Frau versuchte, ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 10:37

    LPI-G: (G) Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht (0077633/2026)

    Gera (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag, 28.03.2026, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:44 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein Pkw VW sowie ein Pkw BMW, die ordnungsgemäß in der Reichsstraße im Bereich einer Fleischereifiliale abgestellt waren, durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen ...

    mehr
  • 29.03.2026 – 10:34

    LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Täter gestellt (0076950/2026)

    Gera (ots) - Am Freitagvormittag, 27.03.2026, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Siemensstraße in Gera zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 66-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Siemensstraße stadtauswärts in Richtung Langenberg auf der linken Fahrspur. Beim Wechsel auf die rechte Spur kollidierte er mit dem dort fahrenden Pkw einer 64-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren