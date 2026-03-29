Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag (28.03.2026) kam es gegen 10:12 Uhr auf der B175 zwischen Weida und Burkersdorf zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wollte der aus Richtung Weida kommende 45-jährige BMW Fahrer mehrere Fahrzeuge überholen und übersah den Gegenverkehr. In der Folge kollidierte dieser mit der entgegen kommenden 49-jährigen Skoda Fahrerin. Die Fahrzeuge stießen dabei versetzt frontal zusammen, wodurch beide Personen glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. In Folge der Kollision wurde ein weiteres Fahrzeug durch den sich drehenden PKW Skoda beschädigt. <TF>

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