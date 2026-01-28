PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Parfümdiebin am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am gestrigen Abend (27. Januar) soll eine 36-jährige Deutsche in einer Drogerie im Kölner Hauptbahnhof Ware im Wert von rund 240 Euro entwendet haben. Sie handelte hier jedoch nicht zum ersten Mal: Am selben Mittag war sie bereits auffällig geworden.

Gegen 19:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Filiale, wie die Frau zwei Flaschen Parfüm an sich nahm, sie in ihre Jackentasche steckte und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt die Diebin auf und alarmierte die Polizei.

Es handelte sich hier jedoch nicht um ihre erste Tat: Bereits gegen 13:50 Uhr hatte die Dame eine Duftflasche im Wert von 179 Euro aus derselben Filiale gestohlen. In diesem Fall konnte sie nicht mehr angetroffen werden und entkam vorerst.

Die Einsatzkräfte brachten die, sich unkooperativ verhaltende, 36-Jährige auf die Dienststelle. Sie nahmen die Frau vorläufig fest und führten sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zu.

Die Wohnungslose muss sich nun wegen der Diebstähle vor Gericht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

