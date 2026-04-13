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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Arbeitsgeräte aus Gartenhütte entwendet: Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Samstag (11. April 2026) drangen unbekannte Täter zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Jakob-Düffel-Straße in Emmerich vor. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einer Gartenhütte und entwendeten aus dieser u.a. einen Rasenmäher sowie eine Bohrmaschine.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02822 7830 melden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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