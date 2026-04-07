Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ermittlungen dauern an | Zeugensuche im Fall von Blutlachen im Bereich Bungt

Mönchengladbach (ots)

Am 3. April berichtete die Polizei über mehrere Blutlachen im Bereich der Bungt in Mönchengladbach. Hier geht es zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6249151

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Woher das Blut kommt, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Polizei Mönchengladbach bittet erneut um Zeugenhinweise und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mögliche Verursacher in der Regel keine durch den Einsatzaufwand entstandenen Kosten befürchten müssen. Deshalb gilt: Sollten Sie weitere sachdienliche Informationen haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der 02161 290.

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