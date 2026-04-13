POL-KLE: Kleve - Abgestellter Pkw entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen
Kleve-Materborn (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (9. April 2026), 19:00 Uhr und Freitag (10. April 2026), 08:00 Uhr wurde an der Van-Goyen-Straße in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Der Pkw, bei welchem es sich um einen grünen VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TH18 handelte, war im Bereich einer Grundstückseinfahrt abgestellt.
Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 02821 504 1111
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