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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Abgestellter Pkw entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kleve-Materborn (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (9. April 2026), 19:00 Uhr und Freitag (10. April 2026), 08:00 Uhr wurde an der Van-Goyen-Straße in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Der Pkw, bei welchem es sich um einen grünen VW Multivan mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TH18 handelte, war im Bereich einer Grundstückseinfahrt abgestellt.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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