Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Abgestellter Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen-Broekhuysen (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) kam es zwischen 10:00 Uhr und 16:30 Uhr an der Broekhuysener Straße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher nach aktuellem Kenntnisstand die Broekhuysener Straße in Fahrtrichtung Straelen-Herongen befuhr, wurde dabei ein abgestellter schwarzer VW Polo im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Die 28-jährige Halterin aus Straelen informierte die Polizei, weil sich die oder der Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

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