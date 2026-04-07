Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Bad Dürkheim (ots)
Am 07.04.2026 kam es kurz nach Mitternacht auf der B37 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem BMW von der Bruchstraße kommend über die Kreuzung in Richtung B271 fahren, wobei sie ein von links kommendes und vorfahrtsberechtigtes Taxi (Mercedes-Benz) übersah und mit diesem kollidierte. Die Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung waren zum Unfallzeitpunkt bereits ausgeschaltet. Weder der 43-jährige Taxifahrer, noch die drei Insassen des BMW wurden durch den Unfall verletzt, allerdings war der BMW nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.
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