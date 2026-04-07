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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.04.2026 kam es kurz nach Mitternacht auf der B37 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 23-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem BMW von der Bruchstraße kommend über die Kreuzung in Richtung B271 fahren, wobei sie ein von links kommendes und vorfahrtsberechtigtes Taxi (Mercedes-Benz) übersah und mit diesem kollidierte. Die Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung waren zum Unfallzeitpunkt bereits ausgeschaltet. Weder der 43-jährige Taxifahrer, noch die drei Insassen des BMW wurden durch den Unfall verletzt, allerdings war der BMW nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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