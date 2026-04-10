POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Pedelec: 42-Jähriger verletzt sich schwer

Goch-Pfalzdorf (ots) - Am Mittwoch (8. April 2026) kam es zwischen 9:45 bis 10:35 zu einem besonders schweren Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Der VW Caddy war an der Kirchstraße auf einem Anwohnerparkplatz geparkt. Der oder die Täter schlugen die linke hintere Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten daraufhin einen Messkoffer und eine Kamera aus dem Wagen. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Kripo an die ...

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