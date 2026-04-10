POL-KLE: Kleve - Alleinunfall mit Pedelec: 42-Jähriger verletzt sich schwer
Kleve (ots)
Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 18:45 Uhr am Europaradweg (Höhe Flutstraße) in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem Pedelec den Europaradweg in Fahrtrichtung Kleve und verlor dabei, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle. Der Mann, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Klever wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)
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