POL-KLE: Rees - Wohnungseinbruch
Modeschmuck gestohlen
Rees-Millingen (ots)
Am Mittwoch, 8. April 2026, kam es zwischen 14:00 bis 23:10 Uhr in einem Reihenhaus an der Hauptstraße zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich, auf bislang ungeklärte Weise, Zutritt zu einer Wohnung. Entwendet wurde dabei Modeschmuck. Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (jt)
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