Kranenburg (ots) - Eine 77-Jährige aus Kranenburg ist jüngst Opfer eines Betrugs per Messenger-Dienst geworden. Die Seniorin erhielt eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn, der angab, nun eine neue Handynummer zu haben, da sein Handy defekt sei. In nachfolgenden Nachrichten bat der Mann um die Begleichung einer Rechnung in Höhe eines mittleren vierstelligen ...

mehr