POL-KLE: Kalkar - Kollision im Einmündungsbereich: Männlicher Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer
Kalkar (ots)
Am Mittwoch (8. April 2026) kam es gegen 09:27 Uhr an der Neulouisendorfer Straße in Kalkar zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Fintel (Niedersachsen) befuhr mit einem blauen Dacia die Neulouisendorfer Straße in Fahrtrichtung Neulouisendorf. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 45-jähriger Mann aus Düsseldorf, mit einem VW ID 5, die Kalkarer Straße in Fahrtrichtung Neulouisendorfer Straße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der 72-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer des VW blieb unverletzt, sein 15-jähriger männlicher Beifahrer verletzte sich leicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
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